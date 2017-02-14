Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине

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Президент США Дональд Трамп занимает жесткую позицию по отношению к России. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, американский лидер "четко дал понять", что ждет от российской стороны содействия в урегулировании конфликта на Украине и "возвращения Крыма".

Президент США Дональд Трамп ждет от России возвращения Крыма. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

"Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация. Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма", - сказал он.

По его словам, о жесткой позиции по Крыму ранее уже заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Хейли впервые выступила на заседании Совбеза ООН 2 февраля. Она заявила о принадлежности Крыма Украине, и о сохранении санкционного режима до тех пор, пока Киев не получит контроль над полуостровом. Хейли обвинила Россию в "агрессии", "оккупации" и "военной интервенции", при этом заявив, что Вашингтон хочет улучшения отношений с Москвой.

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