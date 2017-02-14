США произвели пуски ракет с атомной подлодки
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С борта американской атомной подводной лодки класса "Огайо" во вторник у побережья Калифорнии с промежутком в три часа осуществлены испытательные пуски двух межконтинентальных ракет "Трайдент-2". Об этом сообщили в Пентагоне.
Пентагон испытал межконтинентальные ракеты "Трайдент-2", передает "Интерфакс". Пуски были произведены с борта американской атомной подводной лодки класса "Огайо" во вторник у побережья Калифорнии.
"В рамках Программ стратегических систем ВМС были осуществлены плановые испытательные пуски ракет "Трайдент-2", - говорится в сообщении ВМС США.
Пуски были произведены в 14:30 и 17:20 по московскому времени, когда в Калифорнии еще было раннее утро.
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