США произвели пуски ракет с атомной подлодки

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С борта американской атомной подводной лодки класса "Огайо" во вторник у побережья Калифорнии с промежутком в три часа осуществлены испытательные пуски двух межконтинентальных ракет "Трайдент-2". Об этом сообщили в Пентагоне.