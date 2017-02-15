Минобороны ответило на обвинения США в опасных полетах у эсминца

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Российские военные самолеты не совершали опасных манёвров вблизи американского эсминца. Так в нашем Минобороны прокомментировали обвинения Пентагона. Во вторник там рассказали о нескольких инцидентах с большим количеством российских самолетов вблизи эсминца, который совершал в Черном море "обычное патрулирование".

В Минобороны России прокомментировали заявление Пентагона о якобы имевшем место опасном сближении российских самолетов с американским эсминцем. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как заявил официальный представитель нашего ведомства Игорь Конашенков, над Черным морем 10 февраля не было никаких инцидентов с пролетом российской авиации возле эсминца Porter. По его словам, все полеты над нейтральными водами осуществляются в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности.

"Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал "обычное" патрулирование рядом с Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, странно удивляться не менее обычным полётам наших самолётов над акваторией Чёрного моря", - отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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