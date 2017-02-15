США признали использование в Сирии снарядов с обедненным ураном

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Вашингтон признал, что американские военные применяли в Сирии боеприпасы с обедненным ураном. Эти данные подтвердили в Пентагоне. Речь идёт об операциях ВВС США против террористов в 2015 году. Тогда их целью были автоцистерны, в которых боевики перевозили нефть.

Пентагон подтвердил использование в Сирии боеприпасов с обедненным ураном. Токсическое вещество, используемое американцами, вызывает онкологические заболевания и врождённые дефекты развития, отмечает "ТВ Центр".

Применение США подобных боеприпасов в ходе бомбардировок в 2003 году в Ираке привело к тому, что местные жители до сих пор страдают от серьёзных проблем со здоровьем.

Ранее Вашингтон многократно отрицал использование таких снарядов против террористов в Сирии. Но ещё в октябре прошлого года в российском МИД, ссылаясь на доклады независимых экспертов, заявляли, что США как минимум дважды применяли оружие с обедненным ураном.

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