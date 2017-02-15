Леопарды осваивают переход над Нарвинским тоннелем. Видео

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В Приморье дальневосточные леопарды вернулись на Нарвинский перевал, под которым год назад прорыли тоннель, чтобы машины не мешали миграции животных.

Леопард прошел над Нарвинским тоннелем в Приморье. Как сообщает "ТВ Центр", в среду ночью видеокамеры, установленные в национальном парке "Земля леопарда", впервые зафиксировали, как дикая кошка спокойно проходит над скрытой в тоннеле трассой, не обращая внимания на проезжающие автомобили.

Изучив следы, специалисты выяснили: переходом пользуются и другие хищники, а также копытные.