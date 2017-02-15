Таксист насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

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Водитель такси сбил мужчину на улице Академика Королева. Инцидент произошел во вторник вечером. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Накануне вечером водитель такси насмерть сбил пешехода на улице Академика Королева в столице. Об этом сообщает портал Life. Таксист не скрылся с места происшествия.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. В свою очередь, сотрудники ГИБДД подтвердили факт смертельного наезда на мужчину.

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