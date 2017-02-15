Флинн раскрыл содержание беседы с российским послом

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Бывший советник президента США Майкл Флинн опроверг информацию о том, что вел разговор о возможном снятии санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В интервью американским СМИ он подчеркнул, что речь шла только о высланных 35 российских дипломатах.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что не говорил о возможном снятии санкций в декабрьском телефонном разговоре с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По его словам речь шла исключительно о высланных 35 российских дипломатах, передает "Интерфакс" со ссылкой на издание Daily Caller.

"Это было, по сути, так: "Я знаю, что это произошло (высылка 35 дипломатов, - прим. ред.). Мы изучим все". Я никогда не говорил ничего в духе: "Мы собираемся пересмотреть санкции" или что-то в этом роде", - отметил Флинн.

По его словам, он не переходил черту в телефонном разговоре с российским послом. В противном случае, как сказал Флинн, ФБР "схватило бы его за глотку", а его допуск к секретной информации был бы отозван.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "чувствует себя ужасно" из-за того, что поставил вице-президента Майка Пенса "в ложное положение".

Между тем, издание Associated Press узнало о точной причине ухода Флинна. Журналисты отмечают, что это произошло после того, как экс-советник Дональда Трампа не доложил вице-президенту Майку Пенсу о реальном содержании телефонных бесед с послом России.

Накануне, 14 февраля, Reuters сообщил, что Флинн покинул пост советника президента США по национальной безопасности из-за недоверия к нему со стороны Дональда Трампа. "Доверие между президентом и генералом Флинном снизилось настолько, что мы пришли к выводу, что надо что-то менять", - заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Майкл Флинн ушел в отставку во вторник утром. Свое решение он объяснил тем, что не поставил в известность Трампа и его окружение о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком.

29 декабря 2016 года администрация предыдущего президента США Барака Обамы ввела новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, из Соединенных Штатов были выдворены 35 российских сотрудников дипведомств.

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