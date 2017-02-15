В Москве задержан подозреваемый в нападении на инкассаторов

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Столичные полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов на севере Москвы. Мужчина доставлен в медицинское учреждение из-за ранения, которое он получил при попытке ограбления. В настоящее время ведется поиск еще одного соучастника этого нападения.

Во время проведения соместной спецоперации с участием сотрудников ГУ МВД по столице и бойцов Росгвардии, задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов на севере Москвы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"Установлено, что ранее в ходе нападения на инкассаторов, он получил ранение, однако с места происшествия скрылся. В настоящее время мужчина доставлен в медицинское учреждение города", - сказала Иванова.

По ее словам, после оказания необходимой помощи сотрудники СК планируют приступить к проведению необходимых следственных действий. Иванова отметила, что личность и местонахождение третьего соучастника преступления в настоящее время устанавливается.

Инцидент произошел во вторник утром. Трое злоумышленников совершили вооруженное нападение на инкассаторов у отделения "Почты России" на улице Римского-Корсакова в столице. Преступники попытались отобрать сумку с денежными средствами, после чего по ним был открыт ответный огонь. В результате инцидента один из нападавших был убит и еще двое получили ранения.

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