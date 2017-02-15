Маккейн испугался информации о российских крылатых ракетах

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Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что европейским союзникам США по НАТО угрожает опасность из-за размещения российских крылатых ракет. В связи с этим он потребовал от американского президента Дональда Трампа обеспечить их ядерную безопасность.

Сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн потребовал от главы Белого дома Дональда Трампа гарантий обеспечения ядерной безопасности европейских союзников по НАТО. Так он отреагировал на информацию New York Times о размещении Россией крылатых ракет.

В заявлении члена американского Сената говорится, что такой шаг Москвы идет вразрез с условиями Договора о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД), передает "Интерфакс". По мнению Маккейна, размещение ракет является проверкой для Трампа.

Между тем, представитель администрации Трампа заявил, что размещение Россией крылатых ракет может привести к "осложнениям в американо-российских отношениях на фоне нестабильности в команде президента по вопросам национальной безопасности". Речь идет об истории с отставкой советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, который вел телефонные беседы с послом России в США Сергеем Кисляком.

Associated Press отмечает, что вопрос с ракетами может быть поднят во время совещания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

14 февраля издание New York Times подняло тему российских крылатых ракет, ссылаясь на источники в администрации США. Издание отметило, что речь идет о ракете, испытанной в 2014 году. В тот раз Вашингтон обвинил Москву в нарушениях РСМД, но российская сторона в ответ заявила, что США не предоставили достаточно информации о том, о какой именно ракете идет речь.

Ранее Москва заявляла, что Вашингтон нарушает договор о РСМД, размещая элементы противоракетной обороны США в Румынии.

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