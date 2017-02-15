Мужчину избили в подъезде дома на юго-западе Москвы

Теги: полиция Происшествие москва

В Москве очевидец обнаружил в подъезде жилого дома избитого мужчину в крайне тяжелом состоянии. Пострадавший был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

Очевидец позвонил в полицию и сообщил об обнаружении мужчины в тяжелом состоянии в подъезде жилого дома на Ломоносовском проспекте. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на ГУ МВД по столице.

"Прибывший на место наряд полиции обнаружил 42-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На место оперативно приехали сотрудники скорой помощи, которые зафиксировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени. Его сразу же доставили в больницу.

По предварительной информации, мужчине нанесли удар по голове неустановленным предметом. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело, а также ведется поиск злоумышленника.

Читайте также:

В Москве задержан подозреваемый в нападении на инкассаторов

Таксист насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

ФСБ и СК обыскали Ростуризм