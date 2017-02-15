Делягин: украинская госсистема – машинка по уничтожению лишнего населения
Теги: События. 25-й час украина донбасс
Михаил Делягин в эфире "ТВ Центра" обсудил конфликты, возникшие в украинском руководстве из-за проблем в энергетике, а также реальную готовность Киева снять блокаду Донбасса.
Ситуация в украинской энергетике и политические последствия её ухудшения стали главной темой программы "События. 25-й час". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
"Украинская государственная система – нацистская по природе. Это машинка по уничтожению лишнего населения Украины. Население Украины может жить по-человечески только в интеграции с Россией. Других рынков для Украины нет в принципе", - отметил эксперт.
Полный комментарий Делягина смотрите в видео.
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