Строительные леса обрушились на жилой дом в центре Москвы

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На Лаврушинском переулке в центре столицы произошло обрушение строительных лесов на жилой дом. Инцидент случился накануне вечером. Причиной падения стал сильный ветер. Пострадавших в результате происшествия нет.

В центре Москвы из-за сильного ветра обрушились строительные леса, которые предназначены для реконструкции здания на Лаврушинском переулке. Об этом сообщает портал Life. Инцидент произошел во вторник вечером.

По информации очевидцев, строительные леса упали на соседнее здание на уровне шестого этажа. Пострадавших в результате данного происшествия нет. В настоящее время территория вокруг зданий огорожена.