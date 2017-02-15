В Словакии начали подготовку к референдуму о выходе страны из ЕС

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Сбор подписей для проведения референдума о выходе Словакии из Евросоюза начался в этой стране. Многие граждане видят корень своих проблем в бюрократизме Брюсселя, а также невнимании к интересам страны на уровне руководства ЕС. Половина необходимых для плебисцита подписей уже есть.

В Словакии идет сбор подписей под петицией за референдум о выходе страны из Евросоюза. Инициатором этой идеи стала "Котлеба — Народная партия наша Словакия". Половина необходимых для плебисцита подписей из 350 тысяч, нужных по конституции, уже есть, пишет газета "Известия".

По словам заместителя председателя партии Милана Угрика, жители страны активно поддерживают инициативу. При этом он отметил, что Словакия вряд ли сможет выйти из ЕС раньше 2020 года.

Кроме того, Угрик предположил, что, если Евросоюз покинет ряд других стран, в том числе, Франция в случае победы Марин Ле Пен на выборах, то организация сама может рухнуть как "карточный домик".

Политик добавил, что ЕС изначально сосредотачивался на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве европейских стран. Однако позднее организация трансформировалась в централизованную структуру и давит на своих членов, угрожая санкциями. При этом, Словакия имеет слишком маленькое представительство в руководящих органах ЕС, отметил Угрик. Из-за этого она не может влиять на решения организации. В связи с этим страна вынуждена приспосабливаться к "чужому законодательству, которое часто наносит ущерб ее национальным интересам".

Также выход из ЕС поддерживают еще две партии словацкого парламента. Это "Мы — семья" и "Свобода и солидарность".