Три линии московского метро перешли на единую сеть Wi-Fi

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Замоскворецкая, Серпуховско-Тимирязевская и Кольцевая линии столичного метро переведены на единую сеть Wi-Fi. В нее также входит бесплатный интернет в наземном транспорте, на МЦК, в поездах и терминалах "Аэроэкспресса". С помощью единой сети пассажиры могут оставаться онлайн на протяжении всего пути на всех видах передвижения.

Поезда Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской и Кольцевой линий московского метро полностью переведены на единую сеть Wi-Fi "Московский транспорт". Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы. В вагонах поездов разместили более девяти тысяч стикеров, напоминающих о новом названии – MT_FREE.

В единую сеть входит бесплатный интернет в наземном транспорте, метро, на МЦК, в поездах, а также терминалах "Аэроэкспресса". Пассажиры могут подключиться к MT_FREE и оставаться онлайн на протяжении всего пути на всех видах передвижения.

Полностью переход на единую сеть должен осуществиться весной текущего года. До конца марта на MT_FREE будут переведены поезда всех линий метро. Затем также планируется подключение данной сети в пригородных электричках.

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