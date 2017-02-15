РАР занялся поисками синтетического спирта в алкогольных напитках

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Росалкогольрегулирование в апреле объявит конкурс на проведение исследования характеристик компонентов синтетического этанола, которое позволит обнаруживать его присутствие в алкогольных напитках. На эти цели будут выделены 5,5 миллиона рублей.

В Росалкогольрегулировании (РАР) решили заняться поисками синтетического спирта в алкогольных напитках. На эти цели там потратят 5,5 миллиона рублей. Специалисты создадут нужные для этого инструменты и методики, пишет газета "Известия".

Таким путем в алкогольных напитках намерены обнаруживать технический этиловый спирт, полученный химическим способом, а не из пищевого сырья. Использование его в напитках запрещено, но соблюдение нормы почти не контролируется, так как, существующие способы поиска "синтетики" либо слишком дороги, либо недостаточно точны.

Теперь РАР готовится объявить в апреле конкурс на проведение исследования характеристик компонентов синтетического этанола.