В московской школе 11-летнему мальчику сломали обе руки

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Старшеклассники во время игры сломали обе руки одиннадцатилетнему мальчику в столичной школе. Сразу после занятий он был доставлен в детскую поликлинику с переломами обеих лучевых костей и обоих предплечий. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

На юго-западе Москвы старшеклассники сломали обе руки одиннадцатилетнему мальчику в школьной раздевалке. Об этом сообщает портал Life. Инцидент произошел в одной из столичных школ на проспекте Вернадского.

В результате многочисленных ударов от толпы подростков, мальчик получил переломы обеих лучевых костей и обоих предплечий. Сразу после занятий он был доставлен в детскую поликлинику. По словам школьника, его избили старшеклассники во время игры в раздевалке.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

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