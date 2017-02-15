В московской школе 11-летнему мальчику сломали обе руки
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Старшеклассники во время игры сломали обе руки одиннадцатилетнему мальчику в столичной школе. Сразу после занятий он был доставлен в детскую поликлинику с переломами обеих лучевых костей и обоих предплечий. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.
На юго-западе Москвы старшеклассники сломали обе руки одиннадцатилетнему мальчику в школьной раздевалке. Об этом сообщает портал Life. Инцидент произошел в одной из столичных школ на проспекте Вернадского.
В результате многочисленных ударов от толпы подростков, мальчик получил переломы обеих лучевых костей и обоих предплечий. Сразу после занятий он был доставлен в детскую поликлинику. По словам школьника, его избили старшеклассники во время игры в раздевалке.
В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.
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