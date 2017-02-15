Глава Карелии Худилайнен подал в отставку

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Глава Карелии Александр Худилайнен, работавший на этой должности с 2012 года, объявил о досрочном уходе в отставку. По его словам, он уже обратился к президенту России Владимиру Путину с этим заявлением.

Глава Карелии Александр Худилайнен объявил о решении досрочно уйти в отставку, сообщает ТАСС.

"Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелия. Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней", - подчеркнул Худилайнен в разговоре с журналистами.

По его словам, нужно дать возможность кандидату главы государства "показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития".