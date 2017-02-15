Юг России оказался во власти мощных снегопадов

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Ураганный ветер и снегопады обрушились на несколько регионов России. На Кубани десятки тысяч человек остались без тепла и света. Последствия непогоды ликвидируют и в Казани. С начала недели там выпала половина месячной нормы осадков. Снежная буря накрыла Ростов-на-Дону.

Мощный циклон атаковал Ростов-на-Дону. Сильный снег и порывы ветра до 25 метров в секунду. Город встал в многокилометровых пробках. Дорожные службы не успевали подметать улицы. Скорость движения не превышала 10 километров в час. Многим водителям не удалось избежать мелких аварий. Некоторым пришлось выталкивать свои машины. На федеральных трассах снежные заносы, буксовали грузовики. Помощь спасателей понадобилась 20 большегрузам, передает "ТВ Центр".

Тяжело пришлось и пешеходам. Метель помешала многим быстро добраться до дома. В регионе был объявлен режим повышенной готовности, и всю ночь работал межведомственный штаб. За обстановкой в городе и на федеральных трассах в режиме реального времени следили спасатели МЧС, представители дорожных служб города, полиции и Минтранса.

Уже к полуночи непогода взяла курс на юг. Буквально через пару часов, как все закончилось в Ростове, эстафету принял Краснодар, который оказался менее подготовленным к такому событию. На Кубани из-за снегопада произошло массовое отключение электроэнергии. Авария на теплотрассе в Краснодаре оставила без тепла почти 45 тысяч человек и 27 социально-значимых объекта. На месте прорыва работает аварийная бригада, в ближайшее время тепло поступит в квартиры.

С утра на борьбу со стихией в Ростове-на-Дону было брошено почти 200 единиц техники. Все коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. За ночь основные магистрали были очищены и обработаны реагентами. Власти региона просят автовладельцев не парковать свои машины на обочинах основных улиц города, чтобы не мешать работе спецтехники.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, Алексей Авдеев, "ТВ Центр", Ростов-на-Дону.