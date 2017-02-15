В Сирии зафиксирован рекордный рост рождаемости

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В центре скандала оказалась американская авиация. Командование вооружённых сил США признало, что их самолёты использовали в Сирии снаряды с обеднённым ураном. Применение подобного оружия вблизи населённых пунктов представляет серьёзную опасность для мирных жителей. Помощь сирийским врачам сейчас оказывают российские медики. В стране зафиксирован рекордный рост рождаемости.

Этим малышам повезло появиться на свет уже в мирное время. Их кормят и укладывают спать самые близкие люди – мамы, которые сильно переживали за будущее своих детей ещё до их рождения, передает "ТВ Центр".

"Надеюсь, что мой сын не увидит все ужасы войны, будет расти в мирной стране. Конечно, я боялась рожать в таких условиях, но сейчас я надеюсь на лучшее. Надеюсь, что скоро война закончится", - рассказала Наим Мухамад.

Наим назвала сына Мухаммедом. Также как и Мураман. Имя пророка сейчас, кажется, самое популярное в арабской республике. "Хочу, чтобы его ожидало прекрасное будущее. Помню, как во время первых моих родов разрывались снаряды. Такого не должно происходить, это не должно повториться", - говорит женщина.

Военное время наложило свой отпечаток. В роддоме при университетском госпитале Алеппо фиксируют большое количество новорождённых с патологиями. Множество детей появились на свет раньше срока.

"В условиях войны, когда не хватает питания, когда живёшь в постоянном страхе, организм будущей мамы ослаблен. Это сказывается на родах и на здоровье малыша. С момента рождения мы делаем все, чтобы эти дети выросли сильными, ведь это будущее нашей страны", - отметила акушер роддома при университетском госпитале.

Самым маленьким пациентам готовы помочь российские военные. На все гуманитарные акции центра по примирению враждующих сторон в Сирии выезжают бригады медиков. Наши врачи посетили роддом, чтобы узнать, в какой помощи нуждаются коллеги.

Оказываются, нуждаются медики Алеппо буквально во всем. От пелёнок до новейших аппаратов. Кроме того, в роддоме элементарные бытовые проблемы. Требуется ремонт. Нет электричества. Энергию вырабатывает генератор, который тоже подлежит замене. Но самое главное, говорит доктор Аль-Карим - кадровый вопрос.

"За шесть лет войны образовался огромный дефицит медикаментов, мы нуждаемся в новом оборудовании. Но главное - наши ведущие специалисты уехали из города или даже из страны. Мы надеемся, что с помощью российских друзей мы все трудности преодолеем", - рассказал врач.

Общая надежда и общие усилия действительно результативны. В ноябре прошлого года в этом роддоме на свет появились 108 малышей. А в январе - уже 226. Судя по ежедневной загрузке, говорят медики, в феврале можно ожидать нового рекорда.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.