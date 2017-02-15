Администрация Обамы вела тайную кампанию по дискредитации Флинна

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В деле бывшего советника президента США Майкла Флинна появились новые подробности. По данным американских СМИ, администрация Барака Обамы вела тайную кампанию по дискредитации экс-помощника Дональда Трампа.

Ушедший в отставку советник президента США Майкл Флинн стал жертвой настоящей кампании по его дискредитации, которую ведут политические противники президента Трампа. Сам генерал Флинн отрицает те обвинения, которые лежали в основе скандала вокруг его беседы с российским послом. Никакого снятия санкций с России он даже не обсуждал. Об этом он говорит в своём последнем интервью, которое дал изданию The Daily Coller ещё накануне своей отставки, передает "ТВ Центр".

"Этот разговор не касался санкций. Речь шла о 35 людях, которых выслали. И вот как это обернулось. В целом разговор был такой: "Смотрите, я знаю, что произошло. Мы все изучим". Я никогда не говорил, что мы собираемся пересмотреть санкции или что-то в этом роде", - заявил Флинн.

Больше всего генерала беспокоит сам факт того, что его конфиденциальные переговоры на государственном уровне стали доступны общественности. Подобную утечку информации Флинн считает ни чем иным как уголовным преступлением. Это также всерьёз беспокоит и самого президента. Противники Дональда Трампа, похоже, открыто дают понять, что каждый его шаг может быть использован против него.

"Самое интересный вопрос - это почему у нас так много недопустимых утечек из Вашингтона? Интересно, будут ли утечки, когда я займусь, например, вопросом Северной Кореи или другими?" – написал Трамп в Twitter.

Портал WikiLeaks предложил обладателю записи переговоров генерала Флинна с российским послом выложить этот аудиофайл на их сайт. Редакция WikiLeaks считает, что раз уж эта запись, вокруг которой развернулся скандал, существует, то общественность должна иметь возможность самостоятельно оценить, было ли в ней что-либо компрометирующее. Реакция самого Белого дома на скандал сдержанная.

"Когда президент услышал об этой ситуации, он инстинктивно подумал, что генерал Флинн не совершил никакой ошибки. Нет ничего необычного в самом факте разговора советника с другими партнёрами. Он провёл около 30 переговоров ещё до инаугурации президента. Но, возможно, генерал забыл некоторые детали этой важной беседы, что создало сложную ситуацию. Не стоит осложнять это дело, речь идёт о том, что советник потерял доверие президента. Это вопрос доверия, а не нарушения каких-то законов", - отметил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Издание Washington Free Beacon со ссылкой на свои источники утверждает, что компанию по дискредитации Майкла Флинна вели люди из окружения предыдущего президента Барака Обамы.

"Нельзя отрицать, что кампания по дискредитации Флинна шла полным ходом ещё перед днем инаугурации. Она включала в себя однозначно беспокоящие и политизированные утечки, направленные на подрыв его репутации. Этот пример напоминает о подготовке сделки с Ираном, и, вероятно, там задействованы те же персонажи", - пишет издание.

Именно сделка администрации Барака Обамы с Ираном по вопросу ядерной программы и стала главной причиной отставки генерала Флинна, утверждают источники издания. Майкл Флинн собирался в ближайшее время придать гласности некоторые её детали, которые сотрудники администрации Обамы хотели бы сохранить в секрете.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".