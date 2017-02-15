Трамп ввел режим ЧС в Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины

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В Калифорнии из-за угрозы разрушения дамбы объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за угрозы обрушения плотины. Таким образом, регион получает право на помощь от федеральных властей. По последним данным, ремонт плотины может обойтись в 200 миллионов долларов, передает "ТВ Центр".

В минувший понедельник крупнейшая дамба в США оказалась под угрозой разрушения. Из-за рекордных осадков в водоотводе образовалась огромная пробоина. Почти 200 тысяч людей были эвакуированы. Сейчас продолжаются работы по укреплению конструкции и берега. Уровень воды начал постепенно снижаться, поэтому жителям разрешили вернуться в свои дома.