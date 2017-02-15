Госдума рассмотрит законопроект о запрете нелепых имен у детей

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В среду в Госдуме будет рассмотрен законопроект, который запрещает родителям называть своих детей нелепыми именами. В частности, планируется ограничить право использовать цифры, символы, аббревиатуру и нецензурную лексику. В настоящее время закон предоставляет родителям полную свободу выбора в этом вопросе.