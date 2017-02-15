Госдума рассмотрит законопроект о запрете нелепых имен у детей
Теги: Общество госдума закон дети
В среду в Госдуме будет рассмотрен законопроект, который запрещает родителям называть своих детей нелепыми именами. В частности, планируется ограничить право использовать цифры, символы, аббревиатуру и нецензурную лексику. В настоящее время закон предоставляет родителям полную свободу выбора в этом вопросе.
В Госдуме в среду рассмотрят резонансный законопроект, согласно которому родителям запретят называть детей нелепыми именами, передает "ТВ Центр".
Целью документа является защита интересов и прав ребенка. В частности, депутаты хотят ограничить право использовать в именах цифры, символы, аббревиатуру и нецензурную лексику.
В настоящее время закон предоставляет родителям полную свободу выбора. Примеры последний лет - Принцесса Даниэлла, Дельфин, Саммерсет Оушен, София-Солнышко. Но самый громкий случай произошел, когда москвичи пытались называть своего сына именем БОЧ рВФ 260602. Однако тогда суд встал на сторону ЗАГСа, и в регистрации имени было решено отказать.