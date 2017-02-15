Установлено местонахождение третьего нападавшего на инкассаторов

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СКР установил местонахождение третьего соучастника нападения на инкассаторов на севере Москвы. В настоящее время принимаются меры по его поимке. Ранее сообщалось о задержании одного из подозреваемых в данном нападении.

Следственным органами установлено предположительное местонахождение третьего соучастника нападения на инкассаторов на севере столицы. В настоящее время принимаются меры по задержанию подозреваемого. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов на севере Москвы. Мужчина доставлен в медицинское учреждение из-за ранения, которое он получил при попытке ограбления. Во вторник утром трое злоумышленников совершили вооруженное нападение на инкассаторов у отделения "Почты России" на улице Римского-Корсакова в столице.

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