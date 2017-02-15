Конфликт между Гройсманом и Тимошенко набирает обороты

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Ситуацию в Донбассе и вопросы урегулирования украинского кризиса в среду обсуждают на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске. Основное внимание стороны уделят выполнению договорённостей, которые были достигнуты на предыдущей встрече в начале февраля.

Пока население Украины готовится к холодам в собственных квартирах, власти решили развлечь людей шоу под условным названием "Как поссорились Юлия Владимировна и Владимир Борисович". Получилось все спонтанно, но резонанс вызвало нешуточный. Сначала премьер Гройсман так увлекся отчетом о работе правительства в минувшем году, что до главного вопроса повестки - о введении чрезвычайного положения в энергетике - дело даже не дошло. В апреле истекает годичный мораторий на отставку кабинета, а значит, нужно было представить все в лучшем свете, а заодно найти виновных в прежних неудачах в экономике, передает "ТВ Центр".

"Я считаю, что мамой экономической слабости Украины, потери украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко. Это настоящая мама, которая на протяжении множества лет, 20, все делала для того, чтобы Украину разорить", - заявил Гройсман.

Гройсман, возможно, продолжал бы, но закончились пальцы на руке. Или еще пять обвинений - для другой руки, он пока просто не придумал. Искушенный политик Тимошенко ответила крайне жестко, но с юмором. Прежде всего, поблагодарила за "валентинку" - ведь эпопея их взаимоотношений началась 14 февраля.

"Моя реакция на слова господина Гройсмана касается не образных слов, которые он сказал против меня. Проблема в другом. Премьер-министр думает, что его политика приводит к тому, что люди на Украине начинают жить все лучше и лучше. Это полная неадекватность. Мы сегодня еще раз убедились, что господина Гройсмана нужно как можно быстрее уволить с поста премьер-министра в связи с крайне непрофессиональной и коррумпированной работой", - отметила Тимошенко.

Украинские телеканалы наперебой бросились обсуждать разгорающийся конфликт. И провели опросы, из которых следует: большинство украинцев - на стороне Тимошенко. Очевидно, что премьерские амбиции она не растеряла. Но начинать поход в здание на улице Грушевского решила издалека, исходя из своих нынешних позиций. 6 февраля группа народных депутатов во главе с Тимошенко зарегистрировала проект постановления об отставке Гройсмана. Однако спустя несколько часов оно пропало с сайта парламента. Тимошенко пообещала подать в суд. Но премьер-министр нанес упреждающий удар. И расклад сил в этом противостоянии респонденты оценили уже не в пользу лидера "Батькивщины". Две трети посчитали, что, скорее, Верховная рада будет отправлена в отставку, чем премьер покинет свой пост. Хотя не исключено: если холод и тьма действительно придут в дома украинцев, особенно в столице, отставок в правительстве не избежать. И, возможно, еще до наступления апреля. Ведь ситуация в энергетике ухудшается с каждым днем.

"Угля на складе около 23 тысяч тонн. Этого хватит на 14-15 дней работы в штатном режиме. Но далее, если поставки угля не возобновятся, мы будем вынуждены ограничить подачу тепла и электроэнергии потребителям. А это более 200 тысяч жителей Киева, десятки школ и детских садов, а также предприятия и административные здания. Температура в помещениях будет 12-14 градусов. Не больше", - сказал - директор дарницкой ТЭЦ Вячеслав Селиваной.

В этой связи показательно мнение украинцев по поводу проблем с поставками угля. Подавляющее большинство считает происходящее кризисом политическим.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".