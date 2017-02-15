Могерини рассказала о скорой потере США роли мирового лидера

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Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обеспокоена возможной потерей США роли мирового лидера. По ее словам, ей никогда не приходилось видеть эту страну "такой поляризованной, разделенной и отягощенной конфликтами".

США могут потерять роль мирового лидера, заявила представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По ее словам, она никогда не видела эту страну "такой поляризованной, разделенной и отягощенной конфликтами", передает ТАСС.

"Тот, кто действительно хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне крепок, уверен в себе и сплочен", - сказала глава европейской дипломатии в интервью немецкому изданию Die Welt. Она утверждает, что такие испытания для "величайшей демократии мира" могут стать дестабилизирующим фактором для всей планеты.

Кроме того, Могерини заявила, что Вашингтон не должен вмешиваться в европейскую политику. Также она прокомментировала открывающееся в среду двухдневное заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Это первая встреча руководителей военных ведомств европейских государств с новым главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"В наших отношениях мы переходим к новому этапу. Мы будем одна за другой обговаривать общие темы, чтобы увидеть, по каким из них наличествует совпадение мнений. В этом нет ничего драматичного. С течением времени будет все больше тем, где власти ЕС и США занимают различные позиции", - отметила Могерини.

На прошлой неделе Федерика Могерини посетила Вашингтон с двухдневным визитом.