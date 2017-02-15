В Москве прокомментировали позицию Трампа по Крыму

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Крым является частью Российской Федерации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Россия свои территории не возвращает. Так она прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп ждет возвращения Крыма Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма Украине.

"Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерацией", - приводит ее слова "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин также высказался на эту тему. По его словам, любые разговоры об отчуждении Крыма являются посягательством на целостность России. Вместе с тем, он предложил дождаться прямых заявлений главы Белого дома по Крыму.

Еще более жесткую позицию по заявлению представителя Белого дома занял председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Мы слишком рано решили, при безусловной нашей симпатии к конструктивной риторике президента Трампа, что он вроде бы какой-то пророссийский, он - проамериканский", - сказал он.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп занял жесткую позицию по отношению к России. По его словам, американский лидер ждет от российской стороны содействия в урегулировании конфликта на Украине и "возвращения Крыма".

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