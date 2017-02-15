В России проходят мероприятия в честь годовщины вывода войск из Афганистана

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День памяти о россиянах, которые выполняли служебный долг за пределами Отечества, отмечают 15 февраля в нашей стране. Это дата приурочена к годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Ровно 28 лет назад последние подразделения покинули территорию Афганистана. За 10 лет война унесла жизни почти 15 тысяч наших соотечественников, передает "ТВ Центр".

Погибших в среду вспоминают по всей стране. В Москве по традиции ветераны Афганистана и других войн возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Вечером в Государственном Кремлёвском дворце состоится концерт.