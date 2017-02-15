В МИД рассказали о попытках Запада разжечь конфликт в Сирии

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Западные правозащитные организации своими публикациями только разжигают сирийский конфликт и обостряют противоречия между сторонами. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на фоне переговоров в Астане министерство отмечает попытки разжечь дополнительный конфликт, передает "ТВ Центр".

Она привела несколько примеров "информационных вбросов". Так, Human Rights Watch и Amnesty International сообщали, что правительственные войска якобы применяли в Алеппо химическое оружие. А российские ВКС целенаправленно разрушали социально-экономические объекты Сирии.

"Доказательная база таких сенсаций оставляет желать лучшего. Но это, как мы видим, не сильно тревожит их авторов. Цель - сорвать появившиеся во многом благодаря усилиям России шанс на разворот в сторону мирного политического урегулирования, провалить открывшиеся перспективы равноправного широкого международного взаимодействия в интересах искоренения террористического очага на Ближнем Востоке и стабилизации региона", - заявила Захарова.