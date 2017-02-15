Снежная глыба упала на пенсионерку в центре Москвы
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В центре столицы с крыши дома на пожилую женщину упала снежная глыба. В результате происшествия пенсионерку доставили в больницу с разбитой головой и переломом правой лучевой кости.
Снежная глыба упала на пенсионерку с крыши дома на Ростовском переулке в столице. Об этом сообщает портал Life. Инцидент произошел накануне вечером.
В результате происшествия 75-летняя женщина была доставлена в больницу. У пострадавшей разбита голова, а также сломана правая лучевая кость. Пенсионерка находится в состоянии средней тяжести.
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