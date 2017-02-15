Песков: Трамп не говорил с Путиным о Крыме в январе

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Тема Крыма не поднималась во время телефонной беседы президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также он подчеркнул, что Москва не обсуждает тему статуса полуострова с зарубежными партнерами.

Президент США Дональд Трамп не поднимал тему о статусе Крыма во время прошедшего в январе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы сказали все, что мы хотели сказать по результатам телефонного разговора, о котором вы упомянули", - заявил Песков в беседе с журналистом.

Вместе с тем, представитель Кремля подчеркнул, что Москва не будет обсуждать тему статуса полуострова с зарубежными партнерами, в том числе, с США. "Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", - сказал он.

При этом Песков отметил, что Россия продолжит последовательно доносить партнерам свою аргументацию по Крыму. "Президент России весьма терпеливо и последовательно разъясняет своим партнерам и собеседникам причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у России и стать ее частью. Он весьма терпеливо и последовательно рассказывает историю переворота на Украине, который во многом спонсировался из-за рубежа", - приводит его слова ТАСС.

Накануне, 14 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ждет от России "возвращения Крыма" Украине. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия свои территории не возвращает. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дождаться заявлений самого Трампа по этой теме.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 28 января. Он продолжался около 45 минут и стал первым после вступления американского президента в должность и вторым после его избрания.

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