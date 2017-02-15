Опубликовано видео захвата участника нападения на инкассаторов

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TVC.ru публикует видеозапись захвата бойцами Росгвардии одного из участников нападения на инкассаторов в Москве. На ней можно увидеть спецоперацию с задержанием мужчины с ранением в области спины.

В распоряжении TVC.ru оказалась видеозапись задержания бойцами Росгвардии одного из участников нападения на инкассаторов на севере столицы. На записи видно, как правоохранительные органы проводят спецоперацию по захвату человека с ранением в области спины. Сразу после задержания мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

Инцидент произошел во вторник утром. Трое злоумышленников совершили вооруженное нападение на инкассаторов у отделения "Почты России" на улице Римского-Корсакова в столице. Преступники попытались отобрать сумку с денежными средствами, после чего по ним был открыт ответный огонь. В результате инцидента один из нападавших был убит и еще двое получили ранения.

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