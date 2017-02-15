Под Челябинском многодетным семьям предложили строиться у железной дороги

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В Челябинской области многодетные семьи пытаются добиться выдачи земельных участков, пригодных для жилья. Те, что им выделяют местные власти, не соответствуют никаким нормам законодательства. Людям предлагают строиться то на болоте, то рядом с железной дорогой.

Ни троп, ни дорого, ни газа, ни электричества. Пригородная пустошь на сколько хватает глаз. Но власти Челябинска, которые предоставили эти участки многодетным семьям, уверены: место для строительства – вполне подходящее, передает "ТВ Центр".

Земля под индивидуальное строительство многодетным предусмотрена законом. Выдается бесплатно. Вот только с местом власти никак не могут угадать. Степь, высоковольтная линия над головой и электрички как-то совсем не попадают в категорию комфортной среды.

До школы детям пять километров. Пешком. Еще 500 метров по железной дороге. Других рядом нет. Светлане Грошковой предложили построить дом в 70 метрах от железной дороги. Администрацию не смутило, что по закону это расстояние должно быть не меньше 100, и при условии, что участок отделяют звукопоглощающие щиты.

В эти места чиновники не заглядывают. Где и в каких условиях предлагают строиться, похоже, представляют с трудом. Измученные матери уже сами приходят в администрацию. В очередной раз. Пытаются попасть на прием. Но сотрудники администрации сначала не пустили их на порог. А потом уже за чиновниками пришлось побегать. И все ради того, что добиться нормального участка. Подальше от железной дороги или болот.

Прокуратура Челябинска уже проверяла участки, выделенные властями города для строительства. Те, которые предоставили многодетным семьям минувшим летом. Из 45 13 признали не пригодными. Дома, по логике властей, люди должны были строить на болоте. Сегодня история повторяется. Только вместо болота муниципалитет предлагает людям строиться по соседству с железной дорогой.

Видимо, понимая, что дело грозит не только проверкой, но и судебными исками, власти Челябинска заявили, что постараются подыскать более комфортные участки для многодетных семей. В южном пригороде. Правда не уточнили, когда это может произойти.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".