В Москве идет спецоперация по захвату участника атаки на инкассаторов

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Правоохранительные органы проводят спецоперацию по захвату третьего участника нападения на инкассаторов на севере Москвы. Его местонахождение уже установлено. Ранее утром в среду бойцы Росгвардии задержали еще одного из подозреваемых в этом налете.

Полиция задержала второго участника преступной группы, которая накануне напала на инкассаторов на улице Римского-Корсакова. С места происшествия он скрылся, получив ранение, и сейчас находится в больнице. Ещё один нападавший, по данным полиции, скрывался в московской квартире на Сивашской улице, передает "ТВ Центр".

В настоящее время опубликованы кадры задержания одного из соучастников нападения на инкассаторов. Оперативники действуют молниеносно. Преступник не отказывает сопротивление. На видеозаписи видно перевязанную бинтами спину. Скорее всего, мужчина самостоятельно обработал раны, полученные в перестрелке во время ограбления, и наложил повязку.

"В настоящее время мужчина доставлен в медицинское учреждение, после оказания необходимой помощи следователи главного управления по городу Москве планируют приступить к проведению необходимых следственных действий", - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Детали ограбления помогут установить записи с камер видеонаблюдения. В 10 утра в спальном районе Москвы, под видом дворников, налетчики в оранжевых жилетках убирали сугробы, но когда к почтовому отделению подъехала машина "Спецсвязи", отбросили метлы и достали оружие. Раздались первые выстрелы, а затем началась потасовка. Все произошло в считанные секунды. Фельдъегерям удалось отбить нападение. В итоге один налетчик был убит, еще один – ранен, ему и третьему нападавшему удалось скрыться. Получившего ранение инкассатора доставили в больницу. Одна из пуль попала в окно квартиры на третьем этаже дома, который расположен напротив почты.

Криминалисты насчитали, как минимум, 14 гильз. Пули задели и один из припаркованных рядом с почтой автомобилей. Завладеть деньгами преступникам не удалось. В отношении них возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, прошедшей ночью бойцы Росгвардии штурмовали и еще одну съемную квартиру на улице Сивашской, в которой предположительно находился третий участник нападения, но он успел скрыться за несколько минут до появления оперативников. На данный момент источники сообщают, что cледователям удалось установить его местонахождение. На месте сейчас работают спецслужбы.

Виктор Прокушев, Борис Иванин, Юлия Степина, Олег Лапшов, Александр Ковалев, "ТВ Центр".