В Москве в тестовом режиме курсирует электробус

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В Москве появился необычный автобус - в движение его приводит не топливо, а электричество. Собрали его в Подмосковье и пока в единственном экземпляре. Зато если инновация понравится москвичам, подобный транспорт пустят по всему городу.

Ни автобус, ни троллейбус, а электробус. Гибрид двух привычных видов общественного транспорта начал курсировать по Москве. Желающих покататься приглашают на маршрут М2 - от станции "Фили" до "Китай-города" и обратно, передает "ТВ Центр".

"От обычного автобуса он отличается наличием электрического двигателя, который приводит его в движение. От троллейбуса он взял экологичность, в плане электрического двигателя. Если мы говорим от автобуса - здесь стоит дизельная система отопления", - рассказал заместитель директора по перевозкам филиала Центральный ГУБ "Мосгортранс" Денис Фролов.

Электробус собран в Подмосковье. И пока это единственный экземпляр. Долго выбирали, кто будет машиной управлять. В итоге, в конкурсе победил лучший водитель парка. Он не только сидит за рулем, но и заряжает двигатель. Одной зарядки хватает на 60 километров.

"Существует две зарядки - одна быстрая, другая медленная. Заряжаю я, слежу за уровнем заряда", - отметил водитель электробуса Александр Мереуце.

Пассажиры разницы не замечают. Электробус лишь по-другому окрашен. Те же кнопки связи с водителем, мягкие сиденья, пандусы и ручки для инвалидов. Но вот узнав об экологичности, пассажиры сразу поддерживают идею пустить электробусы по всему городу.

Электробус пока курсирует в тестовом режиме. В течение полугода специалисты будут наблюдать за тем, как такая машина ведет в себя разную погоду и в различных дорожных условиях. И дальше предстоит принять решение - подходят ли электробусы для нашего мегаполиса.

Елизавета Родина, Павел Суменков, Максим Берлов, "ТВ Центр".