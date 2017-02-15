Прокуратура проверяет информацию о креплении деталей в метро проволокой

Теги: Москва прокуратура метро проверка

В московском электродепо "Сокол" проходит проверка после того, как в интернете появились изображения деталей поезда, якобы, скрепленных проволокой. В руководстве метрополитена этот крепеж назвали "задокументированной технической деталью". Результаты проверки будут даны через три недели.

В депо "Сокол" проходит проверка, инициированная прокурором столичного метрополитена. Специальная комиссия из сотрудников прокуратуры, работников депо и сотрудников завода осматривает вагоны, чтобы выявить "посторонние элементы, не предусмотренные конструкцией". Проверку начали после того, как в СМИ появились изображения деталей поезда, якобы, скрепленных проволокой, передает "ТВ Центр".

Проволочный крепеж на поездах в руководстве столичного метрополитена назвали "задокументированной технической деталью". Как объяснил приглашенный эксперт, приматывают тонким тросом только гайки на болтах, а не крупные части состава. Вместе с журналистами и сотрудниками прокуратуры специалист спустился под поезд и показал все, что скрыто от глаз пассажиров.

Вибрация и тряска может привести к тому, что гайки раскрутятся и выпадут на рельсы. А это чревато аварийной остановкой состава. Такая проволочная технология используется в машиностроении годами. По словам администрации метрополитена, тревога, вызванная у москвичей снимками, которые разлетелись по интернету, оказалась ложной. Однако прокурорская проверка будет продолжена. Правда, коснется она не всего метрополитена, а только депо "Сокол".

"Прокуратурой будет проверен весь подвижной состав, который находится в электродепо Сокол. Кроме того, будет дана качественная оценка колесных пар и совместной работе московского метрополитена, а также завода-изготовителя", - сообщила старший помощник прокурора Московского метрополитена Жанна Василенко.

Свою работу правоохранительные органы только начали. Результаты проверки будут даны через три недели.

Юлия Степина, Александр Голубев, "ТВ Центр".