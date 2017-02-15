В Подмосковье задержаны подозреваемые в ограблении магазинов

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Подмосковная полиция задержала троих подозреваемых в ограблении продуктовых магазинов в Клинском районе. Злоумышленники силой забирали у продавцов деньги и мобильные телефоны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

В Подмосковье полиция задержала троих молодых людей, которые заходили в продуктовые магазины и силой забирали у продавцов деньги и мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Как выяснилось, мужчины приехали в Россию из-за рубежа. Один из них уже успел получить гражданство, передает "ТВ Центр".

На камерах видеонаблюдения четко видно, как один из злоумышленников подходит к кассе с бутылкой газировки, достает деньги и постоянно озирается на дверь. Все для того, чтобы потянуть время. В этот же момент один из его подельников запрыгивает на прилавок и нападает на продавца. Возраст и пол здесь абсолютно никого не смущает. Женщина в ужасе пытается скрыться под столом. Грабители выгребают деньги из кассы, но обнаруженной суммы им показалось явно недостаточно и они начинают буквально обыскивать все помещение.

О том, что именно толкнуло их на грабежи, мужчины говорят весьма сумбурно и в показаниях путаются. Они приехали в Россию шесть лет назад и устроились работать на стройку. Два месяца назад работы не стало. Мужчины не придумали ничего лучше, чем пойти на грабеж. Действовали, в основном, ночью и выбирали исключительно круглосуточные магазины.

Помимо Клинского под грабежи попал еще и Солнечногорский район. Общая сумма ущерба составила больше 100 тысяч рублей. На что тратили деньги, грабители внятно ответить не могут. Вину вроде как признают, но оправдания придумывают буквально на ходу. Грабить не собирались, но обстоятельств заставили. Правда, судя по кадрам камеры видеонаблюдения, растерянным человек явно не выглядит. Свалить всю вину на друзей у него тоже вряд ли получится. Преступников задержали по горячим следам.

"Установлено, что злоумышленники входили в продуктовые магазины, расположенные на территории Клинского района и, применяя физическую силу в отношении продавцов, похищали денежные средства и мобильные телефоны. Доказана причастность правонарушителей к совершению четырех эпизодов противоправной деятельности", - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Павлова.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Теперь задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".