Гостей фестиваля "Московская масленица" угостят сотней видов блинов

Теги: Москва праздник фестиваль

Всего два дня осталось до открытия фестиваля "Московская масленица". Его гости смогут окунуться в атмосферу традиционного русского праздника, который символизирует приход весны и наступление солнечных дней. И, разумеется, попробовать более сотни видов блинов, испечённых по разным, порой, весьма экзотическим, рецептам. Подготовка к фестивалю почти завершена.

Кого тут больше - людей или дымковских игрушек - сразу и не поймешь. Тем более, игрушки тут в человеческий рост и легко теряются среди рабочих. Чтобы прорисовать все детали приходится идти на крайние меры - даже залезть в пластиковый колодец, передает "ТВ Центр". Главное - достоверность.

Оттого и более драгоценная. Все эскизы художники держат в голове, а узоры выводят по памяти. Правда в качестве подсказки - на столе с кистями и красками стоят уменьшенные копии игрушек. И на эту красоту можно будет не только смотреть. Еще ее можно трогать и даже на ней кататься. Как на качелях, словно сошедших с полки магазина игрушек. В их основе металлический каркас, поэтому безопасность гарантируют.

Все фигурки, хоть и из пенопласта, но им абсолютно нипочем погодные аномалии. Справятся и с дождем и со снегом и даже с сильным ветром. На фестивале обещают возродить и исконно русские забавы, например, кукольные театры и игру в городки. Будет и чучело Масленицы. Его уже установили в самом сердце столицы - на Манежной площади. Восьмиметровая ледяная скульптура растает точно по расписанию - в последний масленичный день. А вся неделя будет насыщена событиями.

"Запланировано более тысячи бесплатных мастер-классов: творческих, ремесленных, прикладных и, конечно же, кулинарных. Можно будет на фестивале приобрести сувениры, можно будет гулять всей семьей, радоваться, получать отличное настроение и будем также отмечать праздники", - рассказала представитель оргкомитета фестиваля "Московская масленица" Анна Торопова.

Блинов будет представлено порядка 120 видов, так что голодным не уйдет никто. Да и богатство выбора поражает. Тут тебе и с щучьей икрой и на кедровой муке. А также в гости пожалуют и заграничные братья: блины норвежские, абхазские, а также американские панкейки и даже экзотические тайские блины. За 10 дней фестиваля попробовать можно будет все.

Александра Сергомасова, Дмитрий Шиков, Константин Степанов-Молодов, Александр Агашин, "ТВ Центр".