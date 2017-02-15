В Третьяковской галерее открылась выставка "Оттепель"

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В Москву вернулась "Оттепель". Так называется выставка, которая в среду открылась в Третьяковке. Покорение космоса и поэтические вечера в Политехе, "хрущёвки" и знаковые открытия в науке и искусстве - всё, чем жили советские люди в 1960-ые годы, можно увидеть в огромном выставочном зале на Крымском валу. Коллекции самых разных музеев и даже частных собраний воссоздали атмосферу такой яркой, но такой короткой эпохи.

Что бы ни прогнозировали метеорологи, в Москве ожидается "оттепель". Причем, идет она очень мощным фронтом. Наиболее сильные потрясения ожидаются на Крымском Валу, передает "ТВ Центр".

Почти 500 экспонатов - живопись, графика, скульптура, кино- и фотодокументы, обрушиваются на зрителя, словно летний ливень. И бегут под зонтами до боли знакомые лица - наших мам и пап, молодых и счастливых. Работы Дейнеки, Зверева, Кабакова. Это была удивительная эпоха, длившаяся всего-то 15 лет, когда ушел страх перед войной и репрессиями, когда люди делали величайшие научные открытия и мечтали о полноценной еде, нормальном жилье, а также о русской березке на Луне и комфортабельных отсеках на космическом корабле. В Третьяковке впервые в истории выставляются эскизы космических станций - работы малоизвестной художницы Балашовой с пометками Сергея Павловича Королева.

Странное дело, но всего-то за полвека наши лица кардинально изменились. На полотнах из 1960 годов - сплошь брутальные мужчины. Сейчас таких долго ищут, затем снимают в кино и рекламных роликах. Герой с картины Салахова - чем не Бандерас в лучшие годы? Групповой портрет рабочих Тяжбуммаша как афиша к выступлению самой модной группы. А стиральная машинка ЭАЯ -3, вмещавшая два килограмма сухого белья, спустя десятилетия превратилась в известного робота Р2Д2.

Что касается живых людей, то в эпоху оттепели им, похоже, достаточно было просто лечь на приличном расстоянии друг от друга. И всё сразу было понятно.

Причем, налицо конфликт власти и оппозиции. Съездил художник Решетников в Венецию и тут же заклеймил. Тех, кто того заслуживал. "Это чисто оттепелевский феномен - сочетание несочетаемых видов искусства друг с другом. Съездил не Венецианское биеннале, показал, как гении Ренессанса убегают от модернистских скульптур. Это вся история абстракции, можно сказать", - отметил куратор выставки Кирилл Светляков.

Оттепель в Москве наступает сразу с нескольких фронтов - участвуют не только крупнейшие музеи, но и театры. Видимо, она действительно назрела. На Крымском Валу можно оттаивать до 11 июня.

Ольга Стрельцова, Наталья Епифанова, "ТВ Центр", Москва.