Путин назначил главного судебного пристава России врио главы Карелии

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Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии. Кроме того, глава государства назначил врио руководителя региона главного судебного пристава страны Артура Парфенчикова.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена со своего поста. Об этом сообщает сайт Кремля.

Также глава государства назначил главного судебного пристава страны Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности руководителя региона.

Ранее Парфенчиков принял предложение Путина занять эту должность. "С одной стороны, многие проблемы понятны, и, наверно, есть определённая поддержка: республика маленькая, можно рассчитывать на принятие населением. Но это и большая ответственность, безусловно, чтобы оправдать доверие своих земляков", - отметил он.

В среду Александр Худилайнен заявил, что покидает пост главы Карелии. Эту должность он занимал с 2012 года.

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