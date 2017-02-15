За убийство брата Ким Чен Ына задержали гражданку Мьянмы

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Полиция Малайзии задержала подозреваемую в убийстве сводного брата Ким Чен Ына. Ей оказалась гражданка Мьянмы по имени Доан Тхи Хыонг. Ким Чен Нам был убит накануне в аэропорту Куала-Лумпура.

Гражданку Мьянмы подозревают в убийстве Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура, пишет МИР24. Женщина уже задержана. По данным местной полиции, ее зовут Доан Тхи Хыонг. Задержали ее непосредственно в аэропорту.

По другим данным, также арестован водитель такси, который увез из аэропорта предполагаемых убийц брата Ким Чен Ына.

Об убийстве Ким Чен Нама стало известно во вторник. Он был предположительно отравлен двумя женщинами в аэропорту Куала-Лумпура. Сам он успел рассказать, что они подошли к нему, брызнули в лицо какой-то жидкостью и сбежали.