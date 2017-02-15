СМИ узнали о пожаре в школе олимпийского резерва в Москве
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В ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 49 Тринта" Москомспорта произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы. Сотрудники МЧС уже выехали на место происшествия.
Пожар произошел в ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 49 Тринта" в Москве. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на очевидцев.
Сотрудники МЧС выехали на место происшествия.
Согласно информации, доступной в интернете, школа находится на Загородском шоссе.