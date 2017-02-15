14:49, 15 февраля 2017

На Алтае найдены обломки рухнувшего вертолета Robinson

Теги:  алтай  вертолет  поиск  Происшествие

На Алтае обнаружены фрагменты вертолета Robinson, потерпевшего крушение 12 февраля. На его борту находились пять человек.

В среду обнаружены обломки пропавшего на Алтае вертолета. По данным регионального МЧС, в Телецком озере найдены детали кресла пилота, технические чехлы двигателя и лопастей. Их извлекли из воды и передали следователям. Поиски продолжаются, передает "ТВ Центр".

Сейчас из-за плохих погодных условий приостановлены глубоководные работы. Территорию пока обследуют наземные группы.

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