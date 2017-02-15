На Алтае найдены обломки рухнувшего вертолета Robinson

Сотрудники МЧС во время поисковых работ

Сотрудники МЧС во время поисковых работ

Теги: алтай вертолет поиск Происшествие

На Алтае обнаружены фрагменты вертолета Robinson, потерпевшего крушение 12 февраля. На его борту находились пять человек.