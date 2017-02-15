На Алтае найдены обломки рухнувшего вертолета Robinson
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На Алтае обнаружены фрагменты вертолета Robinson, потерпевшего крушение 12 февраля. На его борту находились пять человек.
В среду обнаружены обломки пропавшего на Алтае вертолета. По данным регионального МЧС, в Телецком озере найдены детали кресла пилота, технические чехлы двигателя и лопастей. Их извлекли из воды и передали следователям. Поиски продолжаются, передает "ТВ Центр".
Сейчас из-за плохих погодных условий приостановлены глубоководные работы. Территорию пока обследуют наземные группы.