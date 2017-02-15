Дело хабаровских живодерок направлено в суд

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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животными, в котором обвиняются три девушки из Хабаровска. Их жертвами в 2016 году стали птенцы, голуби, кошки и собаки, всего не менее 15 представителей животного мира.

Обвинительное заключение в рамках дела об издевательствах над животными в Хабаровском крае утверждено и направлено для рассмотрения в Индустриальный районный суд Хабаровска, пишет "Русская планета".

Об издевательствах хабаровских живодерок над животными стало известно после того, как в Сети появились снимки со сценами убийств кошек и собак. Предположительно, девушки забирали домашних животных по объявлениям "Отдам в добрые руки".

В отношении студенток возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до двух лет тюрьмы.

По версии следствия, две несовершеннолетние фигурантки дела летом 2016 года в Хабаровске систематически издевались над животными. Их жертвами стали птенцы, голуби, кошки и собаки. Всего не менее 15 представителей животного мира.

Одна из обвиняемых с 2015 года по 2016 год неоднократно размещала на странице в социальной сети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, в 2016 году совместно со своим ровесником она разместила в интернете видео "со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе". Фигуранты дела также обвиняются в нападении на жителя Хабаровска с оружием.

Ранее родителей хабаровских живодерок оштрафовали на 500 рублей - максимально возможный штраф по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

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