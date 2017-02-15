В Москве появились площадь Фиделя Кастро и улица Андрея Карлова

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В Москве именем Фиделя Кастро назвали площадь на пересечении 2-1 Песчаной и Новопесчаной улиц. Соответствующее постановление было принято правительством столицы. В соответствии с документом также один из проектируемых проездов в районе Дорогомилово был назван именем российского дипломата Андрея Карлова.

В Москве появилась площадь Фиделя Кастро и улица Андрея Карлова. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на соответствующее постановление правительства столицы.

Именем Фиделя Кастро назвали площадь на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц в районе Сокола. В честь российского дипломата Андрея Карлова, убитого в Турции в конце 2016 года, назвали проектируемый проезд №1968 в районе Дорогомилово. Проезд расположен рядом с обелиском "Москва - Город-герой" на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы. Рядом с ним находится квартал, где проживают семьи сотрудников российского МИД.

Также, в соответствии с постановлением московского правительства, имя хирурга-офтальмолога Святослава Федорова получил безымянный проезд от Дмитровского шоссе до Бескудниковского бульвара. Проектируемый проезд №5509 в Хорошевском районе был назван в честь маршала СССР Бориса Шапошникова, а проектируемый проезд №5508 в том же районе - в честь генерал-полковника Леонида Сандалова.

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