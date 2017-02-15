Мосгорсуд не стал ужесточать приговор сыну вице-президента "Лукойла"

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В среду Мосгорсуд отказался ужесточать приговор сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову, который получил 300 часов обязательных работ по делу о гонках на Gelandewagen.

Мосгорсуд признал законным приговор по делу о гонках сына замглавы "Лукойла". Ранее прокуратура просила заменить наказание для Руслана Шамсуарова на более жёсткое и заключить его в колонию, передает "ТВ Центр".

Но суд оставил своё решение в силе и теперь, после оглашения приговора, молодому человеку придётся все-таки поработать в свободное от учёбы время. Сам Шамсуаров присутствовал на заседании, выглядел абсолютно спокойным и после оглашения приговора даже принимал поздравления.

В мае прошлого года компания друзей устроила настоящее ралли на Ленинском проспекте, грубо нарушая правила дорожного движения и игнорируя требования сотрудников ГИБДД остановиться. Саму гонку лихачи снимали на видео и тут же выкладывали в интернет.

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