Виктор Ан выступит за Россию на Олимпиаде-2018

Теги: Спорт южная корея олимпиада

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан поможет сборной страны на Играх 2018 года. По его словам, Ан очень многое сделал для шорт-трека.

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан примет участие в составе сборной России на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил президент Союза конькобежцев страны Алексей Кравцов, передает "Интерфакс".

По его словам, Ан уже очень многое сделал для шорт-трека. "Все кто, с ним тренировались, многому у него научились. Ан сыграл достаточно важную роль в становлении нашей сборной", - подчеркнул Кравцов в эфире "Спорт FM".

При этом он отметил, что у России в этом виде есть и другие достойные спортсмены. Это Семен Елистратов, Владимир Григорьев и Руслан Захаров. Также Кравцов напомнил, что российская молодежь побеждает на этапах Кубка мира.

Ан Хен Су, который является уроженцем Южной Кореи, принимал участие в составе сборной этой страны в Олимпиаде-2006 в Турине. Там он выиграл три золотых и одну бронзовую медали. После полученных травм он не смог квалифицироваться для участия в чемпионате мира и Олимпиаде-2010.

Позднее он решил принять гражданство России. Со сборной этой страны он тренировался с лета 2011 года. По словам его отца, это решение было связано с тем, что южнокорейская конькобежная ассоциация не оказывала Ану никакой поддержки.

В составе российской сборной Ан, принявший имя Виктор, выступил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Он, как и в Турине, взял три "золота" и одну "бронзу".