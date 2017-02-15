Мосгордума приняла проект закона об ограничении продажи вейпов

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На заседании Мосгордумы был принят проект об ограничении потребления вейпов, а также запрета продажи этих электронных устройств несовершеннолетним. Теперь данное постановление будет направлено в Госдуму.

Депутаты Мосгордумы на заседании одобрили проект постановления об ограничении потребления вейпов (испарительных жидкостей, электронных сигарет – прим. ред.) и запрета их продажи несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС. Данное постановление будет направлено на рассмотрение в Госдуму.

В проекте документа, в частности, предлагается прописать понятия о вейпах, электронных кальянах и других таких устройствах. Кроме того, планируется запретить использовать подобные приспособления в некоторых общественных заведениях.

Ранее в январе Роспотребнадзор призывал ввести в нашей стране законодательное регулирование использования электронных систем доставки никотина и вейпов.