15:49, 15 февраля 2017

Бывшего вице-премьера Крыма заподозрили во взятке на 27 млн рублей

Теги:  Преступность  коррупция  взятка  задержание  крым

Следователи задержали бывшего зампредседателя совета министров Крыма по подозрению в получении взятки. Против него возбудили дело по статье "Получение взятки через посредника в особо крупном размере". Речь идет о сумме в 27 миллионов рублей, которую Олег Казурин мог получить от застройщика жилья.

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении бывшего зампредседателя совета министров республики Олега Казурина за получение незаконного вознаграждения от застройщика жилья, передает Life.

Дело возбуждено по статье "Получение взятки через посредника в особо крупном размере". Подозреваемый задержан.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 миллионов рублей. Он пообещал строительной фирме покровительство, а также помощь при заключении контракта на строительство жилья в Крыму.

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