Бывшего вице-премьера Крыма заподозрили во взятке на 27 млн рублей

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Следователи задержали бывшего зампредседателя совета министров Крыма по подозрению в получении взятки. Против него возбудили дело по статье "Получение взятки через посредника в особо крупном размере". Речь идет о сумме в 27 миллионов рублей, которую Олег Казурин мог получить от застройщика жилья.