Мужчина украл бриллиант за полмиллиона рублей в Москве

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Полиция задержала мужчину, который ограбил ювелирный магазин на юго-востоке столицы. Сначала он попросил продавца показать бриллиант, а затем выхватил его и скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже бриллианта стоимостью более полумиллиона рублей из ювелирного магазина на улице Перерва. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

"Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России по району Марьино задержали подозреваемого в открытом хищении драгоценного камня из ювелирного магазина стоимостью более 500 тысяч рублей", - сказал Князев.

Как отмечается на сайте столичного управления МВД, накануне вечером в магазин зашел неизвестный мужчина и попросил показать ему драгоценный камень весом 1,09 карат. После того, как продавец показала бриллиант, злоумышленник выхватил его из ее рук и скрылся с места преступления.

Затем подозреваемый был задержан на 1-й Рейсовой улице. Им оказался 30-летний приезжий мужчина. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж".

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