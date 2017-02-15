В Доминикане журналистов расстреляли во время прямого эфира. Видео

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В Доминиканской Республике в ходе прямого радиоэфира были застрелены двое журналистов. Неизвестный зашел в студию радиостанции и начал стрелять по присутствующим в комнате. К настоящему моменту удалось задержать трех подозреваемых.

В Доминиканской республике двоих журналистов застрелили во время прямого эфира. Как пишет Peru 21, жертвами нападения стали ведущий Луис Мануэль Медина и продюсер радио 103FM Лео Мартинес. Кроме этого, пострадала женщина.

Неизвестный зашел прямо в студию и, не говоря ни слова, открыл огонь. Ведущий транслировал происходящее в студии в Facebook, и на запись попал момент, в котором слышны звуки стрельбы и женские крики.

Momentos en que se escuchan los disparos dentro de la cabina radial donde murió locutor Luis Manuel Medina en SPM. Más en #NoticiasSIN pic.twitter.com/lOqtIhQbxj — Noticias SIN (@SIN24Horas) 14 февраля 2017 г.

Полиция арестовала трех человек, подозреваемых в нападении на журналистов. Об их мотивах пока ничего не известно.

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